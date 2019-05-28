В России изменились правила обязательного медстрахования

В России приняли новые правила обязательного медстрахования (ОМС). Документ опубликован на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно приказу Минздрава, в следующие два года все россияне смогут пройти в поликлиниках диспансеризацию. По ее итогам для каждого человека определят группу здоровья.

Кроме того, людей с хроническими заболеваниями поместят под постоянное диспансерное наблюдение и будут наблюдать два раза в год. Чтобы пациент не забыл прийти на контроль, ему будут звонить или писать сотрудники медучреждений.

Ранее сообщалось, что Минтруд готовится к реформе Пенсионного фонда.