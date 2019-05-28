Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/605/12341605/upload-AP_19126540129832-pic905-895x505-94369.jpg">

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Как отмечается, у АЭВТ появились вопросы к системе самолета, которая призвана защищать его от поражения статистическим электричеством. По мнению ассоциации, таких последствий с электробеспечением, которые привели к нештатной ситуации на борту лайнера, не должно быть.

Кроме того, в ассоциации попросили проверить характеристики конструкции кессона крыла и шасси. Также участники АЭВТ захотели, чтобы Минтранс проверил систему управления полетом и силовой установкой самолета, а также программу тренировок экипажа и защиту салона при внешнем пожаре.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» прокомментировал информацию об ошибках пилотов SSJ 100.