Зеленского призвали сделать выводы по потерям от разрыва связей с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков призвал украинского лидера Владимира Зеленского сделать выводы по потерям от разрыва экономических связей с Россией. Об этом он написал в твиттере.

Сенатор рассказал, что в свое время экс-глава Украины Петр Порошенко признал, что украинская сторона потеряла до $15 млрд. от разрыва экономических отношений с Россией.

«Рынок ЕС эти потери не восполнит», — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что если Зеленский умеет считать, то пускай делает выводы.

Ранее сообщалось, что последствия дефолта на Украине оценили в Раде.