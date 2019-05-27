Зеленского призвали сделать выводы по потерям от разрыва связей с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков призвал украинского лидера Владимира Зеленского сделать выводы по потерям от разрыва экономических связей с Россией. Об этом он написал в твиттере.
Сенатор рассказал, что в свое время экс-глава Украины Петр Порошенко признал, что украинская сторона потеряла до $15 млрд. от разрыва экономических отношений с Россией.
«Рынок ЕС эти потери не восполнит», — подчеркнул Пушков.
Он добавил, что если Зеленский умеет считать, то пускай делает выводы.
Ранее сообщалось, что последствия дефолта на Украине оценили в Раде.