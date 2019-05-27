Торговые сети обяжут выкупать стеклотару у россиян

В России торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у граждан страны. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития проработать этот вопрос.

Как отмечается, стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.

При этом, по мнению экспертов, возврат тары в сети может быть только платным.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил остановить рост тарифов для населения на вывоз мусора.