Коломойский призвал США списать Украине внешний долг

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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и Европа должны списать Украине внешний долг. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, США и ЕС обязаны списать долги Киева в качестве компенсации за «борьбу с Россией».

Он также добавил, что Западу нет дела до Украины.

Коломойский подчеркнул, что США и Европа пытаются «навредить» России с помощью Украины.

Ранее сообщалось, что Коломойский потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.