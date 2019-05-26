Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет «Российская газета».
Издание поясняет, что до введения новых правил в случае, если пенсия неработающего пенсионера была ниже прожиточного минимума (ПМ), ему назначалась социальная доплата, чтобы в сумме пенсионер получал пенсию не ниже ПМ. При этом после индексации пенсий доплата уменьшалась, и в сумме человек мог получить такую же пенсию, как и до индексации.
Новые правила предполагают сначала устанавливать социальную доплату, которая приравнивает размер пенсии к ПМ, а после уже индексировать ее, чтобы доход пенсионера был выше прожиточного минимума.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что пенсии не позволяют обеспечить достойную жизнь.