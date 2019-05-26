Как идут торговые переговоры с Японией, рассказал Трамп

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проинформировал о ходе переговоров с японской стороной. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам лидера, торговые переговоры между Вашингтоном и Токио проходят успешно.

«Основная роль в них отводится [торговле] сельскохозяйственной продукцией и мясом», — заявил Трамп.

Он добавил, что многое зависит от выборов, которые состоятся в Японии в июле.

Ранее Трамп заявил, что отправляется играть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.