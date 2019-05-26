Как идут торговые переговоры с Японией, рассказал Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проинформировал о ходе переговоров с японской стороной. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам лидера, торговые переговоры между Вашингтоном и Токио проходят успешно.
«Основная роль в них отводится [торговле] сельскохозяйственной продукцией и мясом», — заявил Трамп.
Он добавил, что многое зависит от выборов, которые состоятся в Японии в июле.
Ранее Трамп заявил, что отправляется играть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.