Washington Post: Трамп захотел отдать сделку по «мексиканской стене» завсегдатаю Fox News

Президент США Дональд Трамп лично и неоднократно призывал командующего Инженерным корпусом армии США отдать контракт на строительство стены на границе с Мексикой компании, чей топ-менеджер часто появляется на лояльном к нему телеканале Fox News, а также является спонсором республиканской партии, пишет The Washington Post со ссылкой на четырех источников.

Речь идет о компании Fisher Industries. Газета пишет, что «агрессивные» действия Трампа в течение нескольких месяцев по продвижению этой компании вызвали беспокойство у военных чиновников и в министерстве внутренних дел.

До этого исполнительный директор компании Томми Фишер выступал в СМИ и заявлял, что его компания может построить более 320 км стены менее чем за год.

Ранее сообщалось, что Пентагон урезал бюджет ядерной ракетной программы ради стены Трампа.