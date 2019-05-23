Кинули союзников: Захарова о закупках США нефти Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/323/12152323/RTS2COFE-pic905-895x505-88646.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем фейсбуке, что США решением вновь закупать нефть Венесуэлы «кинули» своих союзников.

Таким образом Захарова прокомментировала новости ряда СМИ о том, что Соединенные Штаты после двухнедельного перерыва опять вернулись к закупкам венесуэльской нефти. Она также привела отрывок интервью американского дипломата двухмесячной давности, в котором он призывал всех отказаться вести бизнес с Венесуэлой.

«И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — заключила Захарова.

В мае США ввели санкции против судоходных компаний Венесуэлы.