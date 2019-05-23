Кинули союзников: Захарова о закупках США нефти Венесуэлы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем фейсбуке, что США решением вновь закупать нефть Венесуэлы «кинули» своих союзников.
Таким образом Захарова прокомментировала новости ряда СМИ о том, что Соединенные Штаты после двухнедельного перерыва опять вернулись к закупкам венесуэльской нефти. Она также привела отрывок интервью американского дипломата двухмесячной давности, в котором он призывал всех отказаться вести бизнес с Венесуэлой.
«И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — заключила Захарова.
В мае США ввели санкции против судоходных компаний Венесуэлы.