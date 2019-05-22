Германия не побоялась санкций США по «Северному потоку — 2»

Представитель минэкономики Германии заявила, что страна не стала прислушиваться к мнению США по «Северному потоку — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, ФРГ не боится американских санкций из-за газопровода.

«Мы принципиально отвергаем экстратерриториальные санкции»,— добавила представитель.

Ранее сообщалось, что США пригрозили санкциями против «Северного потока — 2».

Также до этого американский министр энергетики Рик Перри заявил, что Соединенные Штаты не считают трубопровод «Северный поток — 2» «экономическом» проектом и поэтому хотят ввести против него санкции.