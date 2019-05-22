Путин назвал самоуправством препятствование созданию профсоюзов

Президент России Владимир Путин заявил, что позиция руководителей предприятий, которая мешает созданию профсоюзов, является самоуправством. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление российский лидер сделал на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

По его словам, подобное самоуправство нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.

Также он добавил, что такая ситуация, как правило, складывается в тех регионах, где трехсторонние комиссии слабы, а также где главы субъектов не уделяют особого внимания сотрудничеству с профсоюзами.