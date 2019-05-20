Представитель Усманова прокомментировал уход журналистов из «Коммерсанта»

Представитель Алишера Усманова прокомментировал ситуацию, возникшую после ухода журналистов из «Коммерсанта», о чем стало известно ранее в понедельник.

«Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов», - отметил представитель Усманова.

«Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников «Коммерсанта» из сообщений прессы», — подчеркнул он.

Уволившиеся из «Коммерсанта» журналисты утром в понедельник сообщили, что их уход связан с публикацией, касающеся главы Совфеда Валентины Матвиенко.

В пресс-службе Совфеда от комментариев отказались, рекомендовав обратиться за разъяснениями в «Коммерсант».