Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В Белом доме резко ответили актеру Клуни на его критику в адрес Трампа

Independent: Белый дом назвал Клуни военным преступником за критику Трампа
Evan Agostini/Invision/AP

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун резко отреагировал на критические высказывания голливудского актера Джорджа Клуни в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

Накануне Клуни обвинил Трампа в намерении совершить военное преступление из-за угроз американского лидера уничтожить Иран как цивилизацию.

«Единственный человек, совершающий военные преступления, — это Джордж Клуни, учитывая его ужасные фильмы и отвратительную актерскую игру», — сказал Чун изданию.

9 апреля газета New York Times писала, что негодование сторонников Трампа вызвало заявление президента о планах уничтожить «целую цивилизацию» в Иране. Также многим из них не понравилось то, что иранское правительство в итоге осталось у власти, сохранило свой ядерный арсенал и рычаги влияния в Ормузском проливе.

2 января Трамп раскритиковал Клуни, который переехал во Францию и получил там гражданство. Глава Белого дома отметил проблемы Франции в миграционной политике и сравнил ситуацию с преступностью там, как при «сонном Джо Байдене». Президент США назвал фильмы Клуни посредственными – «вовсе не кинозвезда, а простой парень».

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!