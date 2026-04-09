В Белом доме резко ответили актеру Клуни на его критику в адрес Трампа

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун резко отреагировал на критические высказывания голливудского актера Джорджа Клуни в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

Накануне Клуни обвинил Трампа в намерении совершить военное преступление из-за угроз американского лидера уничтожить Иран как цивилизацию.

«Единственный человек, совершающий военные преступления, — это Джордж Клуни, учитывая его ужасные фильмы и отвратительную актерскую игру», — сказал Чун изданию.

9 апреля газета New York Times писала, что негодование сторонников Трампа вызвало заявление президента о планах уничтожить «целую цивилизацию» в Иране. Также многим из них не понравилось то, что иранское правительство в итоге осталось у власти, сохранило свой ядерный арсенал и рычаги влияния в Ормузском проливе.

2 января Трамп раскритиковал Клуни, который переехал во Францию и получил там гражданство. Глава Белого дома отметил проблемы Франции в миграционной политике и сравнил ситуацию с преступностью там, как при «сонном Джо Байдене». Президент США назвал фильмы Клуни посредственными – «вовсе не кинозвезда, а простой парень».

