NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу
Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о финансовых переводах между компаниями, которые связанны с Трампом и его старшим советником и зятем Джаредом Кушнером.
Как отмечается, специалисты банка по борьбе с отмыванием денег рекомендовали руководству Deutsche Bank уведомить минфин США об этих транзакциях.
При этом управляющие банка решили не сообщать в ведомство из-за кредитов Трампа в Deutsche Bank.
Ранее сообщалось, что Трамп подал в суд на Deutsche Bank.