NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу

Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о финансовых переводах между компаниями, которые связанны с Трампом и его старшим советником и зятем Джаредом Кушнером.

Как отмечается, специалисты банка по борьбе с отмыванием денег рекомендовали руководству Deutsche Bank уведомить минфин США об этих транзакциях.

При этом управляющие банка решили не сообщать в ведомство из-за кредитов Трампа в Deutsche Bank.

Ранее сообщалось, что Трамп подал в суд на Deutsche Bank.