На Украине испугались прекращения транзита газа до завершения «Северного потока — 2»

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Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, что у российской стороны есть возможность отказаться от транзита через Украину в 2020 году. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, это может произойти, даже если «Северный поток — 2» не будет достроен до конца.

«…вероятность того, что 1 января мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая», — сказал Коболев.

Он добавил, что это может вызвать на Украине полномасштабный кризис. Страна может лишиться примерно 3% ВВП.

Ранее сообщалось, что Россия готова к переговорам с Украиной по газу.