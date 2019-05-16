Стало известно, где россияне отдыхали на майские праздники

Российские туристический направления в майские праздники пользовались наибольшим спросом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Так, отмечается, что первое место заняла Россия.

Наиболее востребованы были Сочи, Крым и Анапа, как наиболее бюджетные курорты.

Также опулярностью пользовались Турция, Кипр, Греция, Испания и Болгария.

Кроме того в десятку востребованных стран вошли Таиланд, Тунис и Хорватия.