Корпорация МСП поддержала проект одного из крупнейших производителей керамогранита

В моногороде Златоуст (Челябинская область) запущен новый завод «Грани Таганая» по выпуску керамического гранита. Гарантийная поддержка оказана Корпорацией МСП, которая предоставила обеспечение на сумму 375 млн рублей по кредиту Сбербанка.

Проект является одним из крупнейших в стране в своей отрасли, отметил глава города Вячеслав Жилин. Общий объем инвестиций в проект составляет около 2 млрд рублей, мощность производства – до 4 млн кв. м. керамической плитки в год. В планах – удвоение мощности.

«Новые рабочие места в рамках производства и его сопровождения будут созданы для 300 жителей моногорода. Дополнительный импульс к развитию получили малые и средние предприятия региона, которые обеспечивают бесперебойную работу производственной инфраструктуры нового завода и поставляют необходимые материалы, сырье, комплектующие и др», — говорится в сообщении Корпорации МСП.