КНР оценила негативный эффект от торговой войны с США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/217/12171217/RTR3XYEI-pic905-895x505-24927.jpg">

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Пекин контролирует негативный эффект от торговой войны с США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эскалация торговых споров США и Китая сказываться на мировой экономике.

Он также добавил, что Китай принял ряд мер по стабилизации своей экономики.

Гао Фэн подчеркнул, что данные меры уже «дали результат».

Ранее СМИ сообщили, что Китай намерен ударить по доллару в ответ на действия США.