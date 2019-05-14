Bloomberg рассказал, сколько американцы должны заработать, чтобы считаться богачами

Американцы считают, что для того чтобы стать богатым, им нужно иметь состояние в среднем в размере $2,3 миллиона, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на опрос и исследование Schwab Modern Wealth Index Survey 2019.

Как отмечают в компании, эта цифра в 20 раз превышает медианное значение чистого капитала домохозяйств в США.

Разрыв между заветной суммой, после которой американцы готовы причислить себя к богачам, разбиты в зависимости от возраста. Чем старше становишься, тем выше планка, пишет Bloomberg. Например, бэби-бумерам (послевоенное поколение, которым в настоящее время от 55 до 73 лет) необходимо в среднем $2,6 млн, чтобы считать себя богатыми. Миллениалам, родившимся после 1983 года, достаточно заработать для этого $1,9 млн.

Представители поколения Z (в настоящее время им до 22 лет) назвали самую маленькую сумму — ниже $1 млн — им хочется иметь по $909,6.

Похоже, теперь, имея чистый доход в $1 млн, вы не считаетесь богатым человеком, отмечает агентство.