Российские торги открылись ростом

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Российские торги открылись ростом. Это следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,43% — до 2519,57 пунктов. Индекс вырос на 0,63%, составив 1215,15 пунктов.

Ранее сообщалось, что курсы доллара и евро умеренно снижаются к рублю на открытии торгов.