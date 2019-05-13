«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I квартале

Добыча углеводородов компанией «Роснефть» в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании. В квартальном выражении показатель снизился на 0,6% — в связи с выполнением сделки ОПЕК+.

«В отчетном квартале добыча жидких углеводородов компанией составила 4,74 млн барр. в сутки (57,6 млн т ), превысив среднесуточный объем производства 1 кв. 2018 г. на 3,9%. Среди ключевых факторов роста – активное развитие новых крупных месторождений, достижение высоких показателей производства на Юганскнефтегазе, наращивание объемов на других зрелых активах (Самаранефтегаз, Няганьнефтегаз, Варьеганнефтегаз)», — отмечается в сообщении.

Для сравнения, у Shell снижение добычи составило 2,3%, у ExxonMobil и BP – выросла на 2,4%. При этом, как уточняет «Роснефть», у нее есть возможность при снятии ограничений нарастить добычу до более 4,8 млн баррелей в России к концу года.

За квартал «Роснефть» ввела в эксплуатацию 720 скважин, проходка в эксплуатационном бурении составила порядка 2,5 млн м. «В рамках реализации Стратегии «Роснефть-2022» Компания фокусируется на строительстве высокотехнологичных скважин, которые обеспечивают более эффективную разработку залежей и повышение нефтеотдачи пласта по сравнению с бурением наклонно-направленных скважин», — отмечает компания. При этом суммарная добыча на проектах, запущенных после 2016 года, составила 4,47 млн т.н.э. (368 тыс. б.н.э. в сутки). Ожидается, что в 2022 году добыча новых проектов в России (включая Сузунское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское, Русское, Куюмбинское и 2-й очереди Среднеботуобинского месторождения) составит около 20% от общей добычи жидких углеводородов.

Рост добычи газа в январе-марте в годовом выражении составил 1,5% — до 17,12 млрд кубометров, что обсусловлено в основном увеличением мощностей проекта Зохр (Египет) и вводом новых скважин с высоким газовым фактором на Ем-Еговском месторождении «Няганьнефтегаза». Компания напоминает, что в этом году планируется запуск проекта Роспана с последующим ростом годовой добычи газа до уровня более 21 млрд куб. м.