Минтруд назвал условие выплаты пенсий жителям Донбасса

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Глава российского Минтруда Максим Топилин рассказал об условии, на основании которого жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получившим паспорта РФ, будут выплачивать российские пенсии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для претендующих на получение российской пенсии в первую очередь должен зарегистрироваться на территории России.

Топилин заверил, что выплата пенсий жителям Донбасса не станет проблемой для бюджетов Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования.

Ранее в МИД Чехии заявили, что ЕС не введет санкции против РФ за паспорта жителям Донбасса.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Затем 1 мая Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.