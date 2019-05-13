Минтруд назвал условие выплаты пенсий жителям Донбасса
Глава российского Минтруда Максим Топилин рассказал об условии, на основании которого жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получившим паспорта РФ, будут выплачивать российские пенсии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, для претендующих на получение российской пенсии в первую очередь должен зарегистрироваться на территории России.
Топилин заверил, что выплата пенсий жителям Донбасса не станет проблемой для бюджетов Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования.
Ранее в МИД Чехии заявили, что ЕС не введет санкции против РФ за паспорта жителям Донбасса.
24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Затем 1 мая Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.