Bloomberg приравнял последствия торговой войны Трампа к исходу кризиса 2008 года

Тупик в американо-китайских торговых переговорах отражает падение доверия между Вашингтоном и Пекином, а также увеличение разногласий, которые вряд ли будут разрешены в ближайшее время, пишет агентство Bloomberg.

США и Китай попытались изобразить спокойствие после последнего раунда переговоров и заявили, что планируют продолжить переговоры в надежде избежать краха на рынках и масштабного экономического ущерба. Такое внешнее поведение скрывает фундаментальные внутренние противоречия, отмечается в материале. Сохраняемая неопределенность в торговой войне грозит большими потрясениями для финансовых рынков.

Эскалация торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира все больше напоминает наихудший сценарий для мировой экономики во время финансового кризиса 2008 года, который, кстати, уже прогнозируется и на 2019 год.

Предполагается, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем на саммите G20 в Японии, который состоится в июне, рассказал ранее экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

В выходные США объявили о введении 25-процентных пошлин на весь оставшийся импорт из Китая на сумму $300 млрд. Пекин продумывает ответные меры.

Ранее Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США и КНР.