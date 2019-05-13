Давление Порошенко на судей по делу о банке Коломойского расследуют в Киеве

Генпрокуратура Украины (ГПУ) начала досудебное расследование по делу о давлении действующего президента Петра Порошенко на судей по делу о национализации «Прриватбанка», сообщает «112 Украина».

Как сообщили в Окружном административном суде Киева, по результатам рассмотрения заявления судей ГПУ начала расследование возможного вмешательства в деятельность суда.

18 апреля стало известно, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и кабинету министров о национализации «Приватбанка», национализация банка была признана незаконной. Решение о незаконности национализации банка Коломойского засекретили.