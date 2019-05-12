Партия вдохновителя Brexit опередила тори по популярности

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Партия Brexit, которую возглавляет один из вдохновителей выхода Лондона из состава ЕС Найджел Фараж, впервые опередила в рейтинге популярности правящую консервативную партию Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на опрос.

По данным издания, партию Фаража поддержали 20% опрошенных.

Как отмечается, британских консерваторов поддерживают 19% респондентов.

При этом на первом месте находится лейбористская партия, которую поддержали 27% опрошенных.

Ранее сообщалось, что в ЕС оценили вероятность отмены Brexit.