Партия вдохновителя Brexit опередила тори по популярности
Партия Brexit, которую возглавляет один из вдохновителей выхода Лондона из состава ЕС Найджел Фараж, впервые опередила в рейтинге популярности правящую консервативную партию Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на опрос.
По данным издания, партию Фаража поддержали 20% опрошенных.
Как отмечается, британских консерваторов поддерживают 19% респондентов.
При этом на первом месте находится лейбористская партия, которую поддержали 27% опрошенных.
Ранее сообщалось, что в ЕС оценили вероятность отмены Brexit.