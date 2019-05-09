Трамп объявил о срыве Китаем торговой сделки

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что китайская сторона сорвала заключение торговой сделки. Об этом сообщает CNBC.

Как отмечается, во время встречи со своими сторонниками во Флориде глава государства поинтересовался, видели ли они сообщения о вводимых Соединенными Штатами пошлинах.

«Завтра прилетает их вице-премьер, он хороший человек, но они (Китай. — Газета.Ru) сорвали сделку», — сказал Трамп.

Он добавил, что Пекин не заключил сделку и будет платить.

Ранее сообщалось, что китайские биржи рухнули на 5% после твитов Трампа.