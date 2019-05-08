Правительство опубликовало план по двукратному снижению бедности

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал единый план по достижению национальных целей развития к 2024 году, документ опубликован на сайте правительства.

Помимо снижения бедности, в плане правительства обозначено намерение повысить продолжительность жизни до 78 лет, обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, добиться роста реальных доходов граждан, улучшить жилищные условия миллионам семей и т.д.

Также в плане подчеркивается, что к 2024 году планируется «вхождение» России в пятерку «крупнейших экономик мира».

Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с «пробелами и проблемами» нацпроектов.