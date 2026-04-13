Глава МИД ФРГ объяснил необходимость переговоров США и Ирана: «Страдает весь мир»

Christian Mang/Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости продолжения дипломатических контактов между США и Ираном, поскольку из-за конфликта на Ближнем Востоке страдает весь мир. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«От этого страдает весь мир. Здесь [в Европе] мы ведем кризисные переговоры о необходимости снижения цен на бензин и дизельное топливо. На африканском континенте сейчас существуют опасения относительно массового голода этим летом, поскольку невозможно транспортировать необходимые удобрения. В значительной части Азии мы имеем острую нехватку ископаемого топлива», – сказал Вадефуль.

При этом глава МИД ФРГ заметил, что Берлин поддерживает «американскую позицию относительно необходимости надежного и решительного пресечения стремления Ирана к созданию ядерного оружия».

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде, прошедших 11 и 12 апреля. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

Ранее президент США заявил, что ему все равно, вернется ли Иран к переговорам.

 
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
