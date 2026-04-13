Наркозависимый москвич растлевал девятилетнюю падчерицу на глазах у ее бабушки

В Москве задержан 32-летний педофил, жертвой которого стала его девятилетняя падчерица. Об этом пишет mk.ru.

Мужчина, автомеханик по профессии, много лет вел асоциальный образ жизни, страдал наркозависимостью и состоял на учете в диспансере. По данным «МК», о его педофильских наклонностях стало известно в апреле после того, как бабушка девочки оказалась свидетельницей акта совращения внучки, а сама школьница поделилась пережитым с соседями.

Как сообщается, пострадавшая воспитывается в неблагополучной семье из пяти детей, младшему из которых всего несколько месяцев. Ее мать вышла замуж за подозреваемого около 10 лет назад, уже будучи беременной от другого мужчины. После рождения девочки он официально удочерил ее, но затем уехал из столицы, продолжая вести пагубный образ жизни, а бывшая жена родила еще троих детей от разных партнеров.

Семья существовала на детские пособия, а воспитанием детей занималась бабушка. Около года назад подозреваемый неожиданно вернулся в Москву и попросился к бывшей жене, которая выделила ему место на кухне. Полиция установила, что с осени 2025 года мужчина начал приставать к ребенку. Сейчас он содержится под стражей, расследование продолжается.

