Сбер вернул половину НДС за эквайринг 109 тыс. предпринимателям

Сбер в первом квартале 2026 года выплатил 109 тыс. предпринимателям компенсацию НДС за эквайринг в рамках программы поддержки малого бизнеса для корпоративных клиентов. Об этом сообщил директор дивизиона «Эквайринг» Сбера Сергей Шубочкин.

Отмечается, что предприниматели из всех 89 регионов России вернули половину налога, начисленного на комиссию за торговый эквайринг.

Больше всего заявок поступило от бизнеса Московской области. В топ-10 также вошли Краснодарский край, Москва, Ростовская область, Башкирия, Свердловская область, Пермский край, Челябинская область, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

«Мы сделали выплату компенсации НДС максимально бесшовной: предпринимателю не нужно собирать множество документов — подключиться можно в «СберБизнес» за пару минут», — отметил Шубочкин.

По его словам, более половины новых клиентов, оформивших договор эквайринга в первом квартале, сразу же воспользовались программой.

«Программа позволит нам адресно поддержать малый бизнес и взять на себя половину дополнительной фискальной нагрузки», — добавил он.

С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Для небольших компаний с годовым оборотом до 20 млн рублей, не платящих НДС, это увеличение напрямую влияет на маржинальность. Сбер возвращает таким предпринимателям 50% от суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.

До конца года к предложению могут присоединиться еще до 500 тыс. предпринимателей. Программа действует на постоянной основе — подключиться можно в любой момент в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес.