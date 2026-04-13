Победивший на выборах премьер-министра Венгрии Петер Мадьяр выразил недовольство тем, как Евросоюз решает миграционный кризис. Об этом сообщает «Интерфакс».

По оценке политика, «Европа плохо справилась с миграционным кризисом».

«Большинство стран только сейчас, а это довольно поздно, поняли, что их изначальная позиция была неправильной. Это проблема не должна была возникнуть в Европе, мы должны были изначально помогать тем странам [откуда в ЕС прибывают иммигранты], — заявил Мадьяр.

Он подчеркнул, что нее хотел бы видеть «Соединенные Штаты Европы» и выступает за идею объединения независимых и суверенных держав.

Партия «Тиса», победившая на парламентских выборах в Венгрии, заявила о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Ее лидер Петер Мадьяр подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

Он также выразил надежду на снятие введенных Евросоюзом (ЕС) ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине. Мадьяр добавил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России.

Мадьяр также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее фон дер Ляйен призвала «усвоить уроки» Орбана и отменить принцип единогласия в ЕС.