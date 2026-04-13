Американские ВМС зашли в Оманский залив

Американский авианосец USS Abraham Lincoln вошел в Оманский залив и расположился к востоку от Ормузского пролива. Об этом сообщает BBC.

Судя по снимкам, сделанным спутниками, USS Abraham Lincoln, был размещен на восточной окраине Оманского залива. Он находился примерно в 200 км к югу от иранского побережья. На другом снимке заметны два ракетных эсминца.

Отмечается, что на данный момент американские ВМС располагают в Аравийском море группировкой из 11 боевых кораблей.

13 апреля сообщалось, что США начали блокаду Ормузского пролива после провальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде. Речь идет о портах в Персидском и Оманском заливах, которые между собой соединяет Ормузский пролив.

Как рассказал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, ограничения распространяются на всю иранскую береговую линию. При этом кораблям можно будет следовать транзитом через пролив к неиранским пунктам назначения или из них, однако они могут быть подвергнуты досмотру.

Ранее сообщалось, что Франция и Британия проведут конференцию по Ормузскому проливу.