МИД Ирана раскрыл причину неудачи переговоров с США в Исламабаде

Заключить соглашение на переговорах в Исламабаде Ирану и США не удалось из-за завышенных требований Вашингтона, которые постоянно менялись. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

«Несмотря на прогресс, который был достигнут по многим вопросам в ходе переговоров, Соединенные Штаты помешали достижению соглашения своими завышенными требованиями и постоянными изменениями», — сказал он.

По словам Арагчи, несмотря на полное недоверие к американской делегации, Тегеран ответственно и добросовестно подошел к переговорам.

Барро в свою очередь выразил надежду на то, что Иран и США продолжат переговоры и смогут достичь соглашения о бессрочном перемирии.

До этого посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали заявил, что второй этап ирано-американских переговоров возможен, если США примут условия Исламской Республики.

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде, прошедших 11 и 12 апреля. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

Ранее президент США заявил, что ему все равно, вернется ли Иран к переговорам.