Жительница Одессы получила срок за передачу данных о передвижении ТЦК

Продавщица в Одессе получила условный срок за сообщения о дислокации ТЦК

Продавщица в Одессе получила условный срок за сообщения о передвижениях сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) с помощью мессенджера. Об этом сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

«В Одесской области дали условный срок продавщице, которая сообщала в группе в Viber о передвижении ТЦК», — заявили там.

4 ноября в Одессе осудили женщину за публикацию в TikTok видео про мобилизацию. Ей дали пять лет тюрьмы с испытательным сроком два года «за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период».

Женщина, имеющая страницу в TikTok более 150 тысяч подписчиков, опубликовала десятки видео с работой сотрудников ТЦК, в которых призывала местных жителей уклоняться от службы в армии.

До этого глава офиса украинского президента Кирилл Буданов заявил, что украинцы бегут от мобилизации и публикуют видео, где посылают ТЦК «на три буквы».

Ранее на Украине захотели переименовать ТЦК.