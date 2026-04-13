Легенда «Спартака» восхитился новым лимитом на легионеров

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «Советскому спорту» заявил, что решение об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) является необходимым.

По его словам, без лимита сборная России попросту не соберется.

«Я всегда говорил, что засилье иностранцев в клубах мешает развитию нашей молодежи. Если мы будем в каждой команде видеть по восемь легионеров, а наших мальчиков будет по три человека, то как собирать сборную России», — заявил Кавазашвили.

С чемпионата-2026/27 клубам разрешат включать в основной состав не более 12 легионеров, при этом одновременно на поле смогут находиться не больше семи из них.

Реформа лимита не ограничится одним сезоном. Предполагается ежегодное ужесточение квот. В сезоне-2027/28 планка опустится до схемы «11 легионеров в заявке — 6 на поле».

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

