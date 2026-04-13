Завершились переговоры Путина с лидером Индонезии Субианто

Переговоры лидеров России и Индонезии Владимира Путина и Прабово Субианто завершены. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в мессенджере Max.

На опубликованной видеозаписи Путин проводил коллегу до автомобиля. Главы государств попрощались и пожали руки.

Путин и Субианто обсудили текущее состояние и перспективы развития партнерства между двумя странами, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Предыдущие переговоры Путина и Субианто состоялись в декабре прошлого года. В ходе встречи российский лидер рассказал о серьезных планах развития двусторонних отношений с Индонезией. По его словам, страны сохраняют хороший темп развития торгово-экономических отношений.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии и расширять взаимодействие в области подготовки военных специалистов. Российский президент назвал надежными отношения двух государств в области военно-технического взаимодействия.

Ранее российский посол раскрыл, как Путина называют в Индонезии.