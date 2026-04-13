Мостовой назвал условие, при котором нельзя ужесточать лимит на легионеров

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в интервью Metaratings заявил, что решение об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) не является страшным.

По его словам, если бы лимит полностью запретил возможность иностранцам выступать в чемпионате России, то тогда его бы не стоило принимать.

«Если человек сильнее, то паспорт без разницы. Искусственно тоже не надо расчищать дорогу. Если бы сказали, что останутся только двое или трое легионеров, тогда было бы плохо. А так все нормально», — заявил Мостовой.

С чемпионата-2026/27 клубам разрешат включать в основной состав не более 12 легионеров, при этом одновременно на поле смогут находиться не больше семи из них.

Реформа лимита не ограничится одним сезоном. Предполагается ежегодное ужесточение квот. В сезоне-2027/28 планка опустится до схемы «11 легионеров в заявке — 6 на поле».

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Ранее Дмитрий Губерниев объяснил, зачем ужесточили лимит на легионеров.

 
Теперь вы знаете
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
