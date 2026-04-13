Рост раскрыл причину закрытия «Осторожно, модерн!» и пожаловался на звездную болезнь Нагиева

Актер и комик Сергей Рост заявил, что проект «Осторожно, модерн!» закрылся из-за звездной болезни Дмитрия Нагиева. Его слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе ТНТ.

Как утверждает Рост, Нагиев боялся стать менее популярным, чем он. По словам актера, коллега лично ему заявлял об этом. Из-за этого Нагиев дистанцировался, нарывался на конфликт и оскорблял Роста.

«Я терпел, потому что вся съемочная группа меня просила: «Пожалуйста, ну прости его, не надо, не ссорьтесь, у нас же контракт надо заключать на следующий год». И я как-то какое-то время держался, все это на шутки переводил, но в какой-то момент уже стало невыносимым это все. Я по-своему смотрю на жизнь. На то, что хорошо, что плохо. Он по-своему. Я считаю, что это подлость, а он считает, что это нормально», — заявил артист.

«Осторожно, модерн!» стартовал в 1996 году и закончился в 1998-м. Режиссерами проекта выступили Андрей Балашов и Анна Пармас. За сценарий отвечали Максим Ефимов, Андрей Балашов, Анна Пармас, Михаил Галкин, Сергей Рост и Андрей Марков.

Ранее Сергей Рост пожаловался на привередливость Галустяна.