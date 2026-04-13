Популярную блогершу нашли мертвой после того, как бойфренд сделал ей предложение

Блогерша из США скончалась в Танзании во время романтического путешествия
Ashlee Jenae/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская блогерша скончалась во время романтической поездки в Африку с бойфрендом, сообщает TMZ.

В начале этого месяца 31-летняя блогерша из Майами Эшли Дженае (настоящее имя — Эшли Робинсон) скончалась при загадочных обстоятельствах во время отдыха на Занзибаре. Родственники и друзья погибшей требуют от властей Танзании подробных объяснений, ссылаясь на подозрительные детали инцидента. По их словам, Эшли прибыла на остров, чтобы отметить 31-й день рождения 5 апреля вместе с женихом Джо Макканном.

Пара остановилась в роскошном отеле Zuri Zanzibar. 3 апреля Эшли опубликовала в соцсетях видео, на котором Джо делает ей предложение во время сафари. Два дня спустя, 5 апреля, девушка поделилась серией фото, на которых она кормит жирафа, а у ее ног из розовых лепестков выложена надпись «С днем рождения, Эшли».

«Глава 31, и я именно там, где должна быть», — говорилось в посте.

Вскоре после этого Эшли нашли без сознания в номере и срочно доставили в местную больницу, где через несколько часов констатировали смерть. Причастен ли к ее гибели жених и где он находится в настоящее время, не уточняется. 12 апреля Саванна Бритт, подруга Эшли, опубликовала заявление в соцсетях, призывая СМИ и власти США обратить внимание на это дело.

«Меня очень тревожит тот факт, что американка умерла за границей несколько дней назад, и до моего первого твита ничего не было сказано ни Госдепартаментом, ни правительством Танзании, ни местными СМИ», — написала она.

Родные блогерши помогают местным властям в расследовании и попросили всех считать всю информацию, за исключением той, что поступает от семьи, недостоверной.

Ранее россиянин залил бетоном женщину во время романтического свидания.

 
