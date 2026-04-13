СМИ: страны Азии снизили импорт СПГ до минимума с лета 2020 года

Война США и Израиля против Ирана
Bloomberg: поставки СПГ в Азию упали до минимальных значений за шесть лет
Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами Азии упал до минимума почти за шесть лет на фоне топливного кризиса, который вызван военным конфликтом США и Израиля против Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ближневосточный кризис обрушил поставки и вынудил покупателей сокращать потребление. Как отмечает агентство, в прошедшие выходные среднемесячный импорт СПГ странами Азии впервые с июня 2020 года составил менее 600 тыс. тонн.

Поставки газа в Китай сократились на 30% в сравнении с прошлым годом, в Индию — снизились на 20%. Согласно данным Bloomberg, Пакистан не получал топливо с начала марта текущего года. Поставки в Японию и Южную Корею также сократились почти до минимальных значений.

В 2020 году падение импорта произошло из-за снижения спроса на газ в Азии во время пандемии коронавируса. Агентство указывает, что в данный момент покупатели в регионе готовятся к длительному дефициту сжиженного природного газа после того, как Соединенные Штаты и Иран не достигли соглашения об урегулировании конфликта в ходе переговоров в Пакистане.

Ранее в Европе сообщили об увеличении импорта российского СПГ.

 
