СМИ: страны Азии снизили импорт СПГ до минимума с лета 2020 года

Bloomberg: поставки СПГ в Азию упали до минимальных значений за шесть лет

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами Азии упал до минимума почти за шесть лет на фоне топливного кризиса, который вызван военным конфликтом США и Израиля против Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ближневосточный кризис обрушил поставки и вынудил покупателей сокращать потребление. Как отмечает агентство, в прошедшие выходные среднемесячный импорт СПГ странами Азии впервые с июня 2020 года составил менее 600 тыс. тонн.

Поставки газа в Китай сократились на 30% в сравнении с прошлым годом, в Индию — снизились на 20%. Согласно данным Bloomberg, Пакистан не получал топливо с начала марта текущего года. Поставки в Японию и Южную Корею также сократились почти до минимальных значений.

В 2020 году падение импорта произошло из-за снижения спроса на газ в Азии во время пандемии коронавируса. Агентство указывает, что в данный момент покупатели в регионе готовятся к длительному дефициту сжиженного природного газа после того, как Соединенные Штаты и Иран не достигли соглашения об урегулировании конфликта в ходе переговоров в Пакистане.

Ранее в Европе сообщили об увеличении импорта российского СПГ.