СМИ: страны Азии снизили импорт СПГ до минимума с лета 2020 года

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами Азии упал до минимума почти за шесть лет на фоне топливного кризиса, который вызван военным конфликтом США и Израиля против Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Ближневосточный кризис обрушил поставки и вынудил покупателей сокращать потребление. Как отмечает агентство, в прошедшие выходные среднемесячный импорт СПГ странами Азии впервые с июня 2020 года составил менее 600 тыс. тонн.
Поставки газа в Китай сократились на 30% в сравнении с прошлым годом, в Индию — снизились на 20%. Согласно данным Bloomberg, Пакистан не получал топливо с начала марта текущего года. Поставки в Японию и Южную Корею также сократились почти до минимальных значений.
В 2020 году падение импорта произошло из-за снижения спроса на газ в Азии во время пандемии коронавируса. Агентство указывает, что в данный момент покупатели в регионе готовятся к длительному дефициту сжиженного природного газа после того, как Соединенные Штаты и Иран не достигли соглашения об урегулировании конфликта в ходе переговоров в Пакистане.
Ранее в Европе сообщили об увеличении импорта российского СПГ.