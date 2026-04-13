Россия требует равного отношения к жертвам нацистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение ФРГ оказать финансовую помощь блокадникам еврейского происхождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат рассказала, что, согласно заявлению «Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии», жертвы холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, ежемесячно получают €375.

«Выплаты получали только те, кто мог доказать еврейскую национальность. А с остальными что? Более циничного подхода в XXI веке придумать сложно. Мы добиваемся равного отношения к жертвам Третьего рейха», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что ведомство уже направило в другие страны ноты с информацией о Дне памяти жертв геноцида советского народа и важности этой даты для сохранения исторической памяти.

До этого Захарова сочла безумными слова главы евродипломатии Каи Каллас о нападении РФ на другие страны в ХХ веке. Дипломат подчеркнула, что речь идет о «раскачивании сознания людей», а также намеренной подмене понятий.

Ранее Захарова обвинила Запад в подрыве устоев послевоенного миропорядка.