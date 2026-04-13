Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Культура

Джазовую певицу госпитализировали после удара током на репетиции в Москве

РЕН ТВ: в Москве ударило током джазовую певицу
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве госпитализировали джазовую певицу после удара током. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мать артистки.

По данным издания, 22-летнюю певицу Анну К. ударило током из-за неисправности электрики. Она одновременно держала микрофон и подключенный к розетке телефон. Ей вызвали скорую. Инцидент произошел 11 апреля.

«Трясло сильно, Анна упала, и это все прекратилось. Она говорила: «Я не могла отпустить ни то, ни другое». Понятно, что там была, скорее всего, судорога такая, что она просто не могла расцепить руки», — поделилась мать певицы Наталья.

На данный момент с Анной все в порядке. Ток не задел жизненно важные органы. В итоге девушка обожгла руку. Врачи назначили артистке несколько обследований.

11 апреля из ГИТИСа госпитализировали итальянского актера, режиссера и драматурга Клаудио де Мальо.

По данным 112, у де Мальо случился инсульт. Бригада скорой помощи увезла его с мастер-класса в институте.

Ранее мать звезды «Дома-2» попала в реанимацию.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!