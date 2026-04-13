Джазовую певицу госпитализировали после удара током на репетиции в Москве

В Москве госпитализировали джазовую певицу после удара током. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мать артистки.

По данным издания, 22-летнюю певицу Анну К. ударило током из-за неисправности электрики. Она одновременно держала микрофон и подключенный к розетке телефон. Ей вызвали скорую. Инцидент произошел 11 апреля.

«Трясло сильно, Анна упала, и это все прекратилось. Она говорила: «Я не могла отпустить ни то, ни другое». Понятно, что там была, скорее всего, судорога такая, что она просто не могла расцепить руки», — поделилась мать певицы Наталья.

На данный момент с Анной все в порядке. Ток не задел жизненно важные органы. В итоге девушка обожгла руку. Врачи назначили артистке несколько обследований.

11 апреля из ГИТИСа госпитализировали итальянского актера, режиссера и драматурга Клаудио де Мальо.

По данным 112, у де Мальо случился инсульт. Бригада скорой помощи увезла его с мастер-класса в институте.

