Морским судам разослали уведомление о блокаде Ормузского пролива

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил получение кораблями уведомления о блокаде Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС.

«UKMTO был проинформирован, что с 14:00 по всемирному координированному времени (17:00 мск) 13 апреля 2026 года вводятся ограничения на морской доступ, затрагивающие иранские порты и прибрежные районы, включая акватории Персидского залива, Оманского залива и Аравийского моря к востоку от Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ограничения касаются всей иранской береговой линии. При этом транзит через Ормузский пролив к неиранским пунктам назначения или из них не запрещён, однако такие суда могут быть подвергнуты осмотру. В то же время уточняется, что нейтральные суда в иранских портах получат льготный период для выхода.

В уведомлении UKMTO уточняется, что ограничения будут применяться к судам под любым флагом, взаимодействующим с иранскими портами, нефтяными терминалами или прибрежной инфраструктурой.

Блокаду Ормузского пролива начали США после провальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде. Блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов» началась в 17.00 мск 13 апреля. В Тегеране же пообещали, что если иранские порты будут под угрозой, то ни один порт в Персидском заливе не останется в безопасности.

Ранее Ирану пригрозили уничтожением кораблей за нарушение морской блокады.