Суд вынес приговор экс-сенатору Савельеву по делу о покушении

В Москве Тверской суд приговорил к 10 годам колонии бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева по делу о покушении на партнера. Об этом пишет РИА Новости.

«Приговором суда Савельеву назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а также суд лишил его государственных наград», — сказал агентству источник.

Второму фигуранту, Сергею Дюкову суд назначил восемь лет колонии особого режима по совокупности с предыдущим приговором.

Как установили следствие и суд, Савельев в августе 2023 года в Москве договорился со своим знакомым Юрием Нефедовым о покушении на бизнесмена Сергея Ионова, к которому испытывал неприязнь. Экс-сенатор пообещал Нефедову вознаграждение за содеянное. Последний, в свою очередь, попытался найти исполнителя. Об этом стало известно правоохранителям, ради изобличения преступников была организована инсценировка расправы.

Преступление планировали совершить в исправительном учреждении, где Ионов отбывал срок. Для этого Нефедов привлек своего троюродного брата, трижды судимого Сергея Дюкова. Дюков через посредника связался с экс-сотрудником ФСИН, но тот сразу сообщил о происходящем правоохранителям.

Сенатора задержали в августе 2024 года по подозрению в организации покушения на предпринимателя. Еще двух фигурантов дела Савельева арестовали в марте прошлого года.

В мае того же года стало известно, что Савельев подал ходатайство о направлении в зону СВО.

Ранее экс-сенатор Арашуков заявил о готовности доказать свою невиновность на полиграфе.

 
