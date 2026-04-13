Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Венгрия может расторгнуть часть контрактов по проекту АЭС «Пакш-2»

АЭС «Пакш»

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что все соглашения, касающиеся проекта АЭС «Пакш-2», будут проанализированы и при необходимости часть из них расторгнут. Его слова передает РИА Новости.

«Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, (касающиеся проекта АЭС «Пакш-2» - ред.) при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», — сказал Мадьяр пресс-конференции для международной прессы.

5 февраля в Венгрии начался основной этап строительства АЭС «Пакш-2» с участием России. Начало работ на станции обозначило переход объекта в статус «строящейся атомной электростанции» по стандартам Международное агентство по атомной энергии.

В ноябре 2025 года Венгерское управление по атомной энергии выдало все ключевые разрешения, позволяющие перейти к полномасштабным строительным работам. К моменту заливки первого бетона на площадке уже завершены работы по укреплению грунта, выемке котлована и созданию противофильтрационной завесы.

Ранее Мадьяр сказал, что первым Путину не позвонит.

 
Теперь вы знаете
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!