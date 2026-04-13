Венгрия может расторгнуть часть контрактов по проекту АЭС «Пакш-2»

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что все соглашения, касающиеся проекта АЭС «Пакш-2», будут проанализированы и при необходимости часть из них расторгнут. Его слова передает РИА Новости.

«Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, (касающиеся проекта АЭС «Пакш-2» - ред.) при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», — сказал Мадьяр пресс-конференции для международной прессы.

5 февраля в Венгрии начался основной этап строительства АЭС «Пакш-2» с участием России. Начало работ на станции обозначило переход объекта в статус «строящейся атомной электростанции» по стандартам Международное агентство по атомной энергии.

В ноябре 2025 года Венгерское управление по атомной энергии выдало все ключевые разрешения, позволяющие перейти к полномасштабным строительным работам. К моменту заливки первого бетона на площадке уже завершены работы по укреплению грунта, выемке котлована и созданию противофильтрационной завесы.

Ранее Мадьяр сказал, что первым Путину не позвонит.