Мадьяр высказался о предоставлении Украине кредита в €90 млрд

Мадьяр не будет возражать против кредита ЕС для Украины на €90 млрд

Новое правительство Венгрии не будет возражать против предоставления Украине кредита Евросоюза на сумму €90 млрд. Об этом заявил глава правительства Петер Мадьяр, пишет ТАСС.

Вместе с тем он добавил, что Венгрия не будет принимать участия в этой инициативе и финансировать украинские власти.

На пресс-конференции в Будапеште политик Мадьяр напомнил, что в декабре 2025 года премьер Венгрии Виктор Орбан вместе с Чехией и Словакией отказался участвовать в решении ЕС о выдаче Киеву €90 млрд кредита. Это решение было принято без участия этих трех стран и не распространяется на них.

Мадьяр, лидер партии-победителя на выборах 12 апреля и будущий премьер, готов обсуждать тему с коллегами в ЕС, но считает, что Венгрия не должна участвовать в этом кредите и поддерживает свое исключение из программы.

Партия «Тиса», победившая на парламентских выборах в Венгрии, заявила о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Ее лидер Петер Мадьяр подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

Ранее Мадьяр сказал, что первый Путину не позвонит.