Бывший президент Польши пожаловался на свою пенсию

Экс-президент Польши Лех Валенса в интервью изданию O2 пожаловался на то, что ему не хватает пенсии.

Валенса, который был президентом 1990-1995 годах, получает президентскую пенсию, сумма которой составляет 75% заработной платы действующего главы государства, или около $3770 в месяц по текущему курсу.

«Доволен ли я своей пенсией? Если бы так было, я бы ездил по грибы или на рыбалку, но я до сих пор работаю», — сказал он.

Экс-президент отметил, что большую часть пенсии тратит «на расходы на жизнь, медобслуживание и поддержание профессиональной деятельности».

Также Валенса имеет право еще на одну пенсию – на общих основаниях из Управления соцобеспечения, но принципиально не получает выплату.

«20 лет не получаю эту пенсию. Потому что Польша – бедная», — высказался экс-президент.

До этого еще один бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский рассказал, что его президентской пенсии не хватает на жизнь.

Ранее Дуда назвал размер пенсии, которую ему будут выплачивать по истечении полномочий, невысокой.