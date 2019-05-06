Минтруд намерен отменить бумажные сертификаты на маткапитал
Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Скляр заявил, что ведомство планирует упразднить традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал к 2020 году. Об этом сообщает газета «Известия».
По его словам, Минтруд намерен заменить бумажные сертификаты электронной базой.
Он также добавил, что если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты.
Скляр подчеркнул, что работа проходит в рамках оптимизации оказания госуслуг и коснется также других процедур.
Ранее сообщалось, что в правительстве России обсуждают выплату маткапитала после рождения первого ребенка.