На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ни у «Газпрома», ни у «Нафтогаза» значительного поля для маневра нет», — считает Коболев.
По его словам, в настоящее время «Нафтогаз» работает над тем, чтобы в украинские хранилища было закачано дополнительно около 3 млрд кубометров газа.
Он также добавил, что «Газпром» якобы не может перекрыть Украине газ.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту.