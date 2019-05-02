На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/435/12043435/upload-03-pic905-895x505-49410.jpg">

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ни у «Газпрома», ни у «Нафтогаза» значительного поля для маневра нет», — считает Коболев.

По его словам, в настоящее время «Нафтогаз» работает над тем, чтобы в украинские хранилища было закачано дополнительно около 3 млрд кубометров газа.

Он также добавил, что «Газпром» якобы не может перекрыть Украине газ.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту.