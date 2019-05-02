Помпео решил обсудить «Северный поток — 2» с Меркель

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерен обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США обеспокоенные «зависимостью» Европы от России.

Он также добавил, что Вашингтон хочет добиться отмены строительства «Северного потока — 2».

Ранее СМИ сообщили, что председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр встала на защиту «Северного потока — 2».