Помпео решил обсудить «Северный поток — 2» с Меркель
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерен обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, США обеспокоенные «зависимостью» Европы от России.
Он также добавил, что Вашингтон хочет добиться отмены строительства «Северного потока — 2».
Ранее СМИ сообщили, что председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр встала на защиту «Северного потока — 2».